日盛金控大股東究竟是不是中資？金管會主委黃天牧15日在立法院財委會表示，目前除了日盛金大股東建群投資最終受益人外，還有相關部會一些「新的東西要去確認」，且此一時點，金管會無法透露調查進度及最終期限，但黃天牧承諾：「處理是一定會處理！」

黃天牧強調，建群投資最終受益人不只是陳銘達，還有另二位加拿大籍自然人，金管會一再聯繫這二人，要求其與金管會溝通，「但他們沒有適當的回應」，陳銘達部分從去年至今已補件二、三次，還是沒有辦法確認其最終受益人的身份。

金管會先前表示，若陳銘達與二位加拿大籍自然人股東，一直無法證明自己是建群投資的最終受益人，金管會可以用金控法16條開罰，即罰鍰200萬元以上、5千萬元以下，且可限期處股份。

以黃天牧的回應，應是由其他部會協助釐清當初建群投資入股日盛金時的相關交易、資金匯入情況，且會等陳銘達及二位自然人的回應，最後一併處理。

立委高嘉瑜詢問，可否在本月富邦金對日盛金公開收購期限前，完成調查？黃天牧回應，日盛金最終受益人與富邦金公開收購日盛金，「這是兩個平行發展的事」，即不必然要連結。

至於要給外界處理期限，黃天牧則說：「讓外界知道我們什麼時候要處理，那是不明智的方式」，他強調金管會作任何決策，方方面面會考慮很多事，絕不會是配合某一方，金管 會處理「有我們的理由」，但此時點無法說明何時要處理。

(工商 )