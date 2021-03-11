國民黨上午召開記者會憂高雄淪為「高譚市」，但高雄市警局提出數據表示，經統計高雄市109年全般刑案發生數較108年減少1390件，破獲率96.68，較108年增加2.37%;暴力犯罪發生數較108年減少12件，破獲率110.53%，較108年增加10.53%;竊盜案件發生數較108年減少757件，破獲率100.96%，較108年增加2.29%。110年1月迄今，全般刑案破獲率為98.53%，排名六都第3名；暴力犯罪破獲率為100%，並列六都第2名;槍擊案發生2件，較去年同期減少2件，且均全數短時間內偵破。從上統計，高雄市治安並無異常且刑案發生下降趨勢，乃為警察同仁對治安工作兢兢業業、努力不懈結果。
高雄市警察局將持續針對可能衍生犯罪之場所、路段不定時執行臨檢、路檢、機動盤查，並強化各項偵防犯罪作為，針對易滋生事端之黑道幫派、不良組合全力蒐報檢粛，積極查緝非法槍械及毒品犯罪，與市政府相關局處執行「第三方警政」，以行政干預手段阻斷不法金流，刨除犯罪者經濟來源。
(中時新聞網)
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