三星在晶圓代工先進製程輸了台積電，現在全球記憶體（DRAM）龍頭光環也褪色？韓媒報導，隨著競爭對手美光急起直追、搶食市占，導致韓國兩大記憶體製造商三星與SK海力士面臨挑戰。

韓媒BusinessKorea報導，美光為全球第五大NAND Flash 製造商，近期不斷曬出先進技術研發實力，在去年11月向客戶供貨176 層堆疊的 NAND Flash 產品後，今年1月開始量產第4代 10 奈米DRAM，這些產品目前韓國大廠三星和SK海力士都無法生產。

儘管去年第四季，三星在全球DRAM市場的市占率為41%，SK海力士與美光分別為29.3%、24.3%，但三家的市占差距逐漸縮小，尤其三星、SK海力士接連失去全球新品首發，在技術主導地位逐漸面臨競爭對手威脅。一、兩年前，三星的技術還超車美光約2年。

報導指出，隨著記憶體製程技術接近極限，韓、美廠技術差距也跟著縮小，超前者想更上層樓難度更高。目前三星已砸了數兆韓元，且花了很長時間研發新技術，但競爭者緊跟著三星技術發展腳步，可節省不少投資成本和研發時間，迎頭趕上指日可待。

即使韓廠大手筆投資，但從近年營運表現來看，美國大廠確實給競爭對手帶來壓力。2019年美光營業利益率為 19.5%，低於三星的21.6%，卻幾乎是SK 海力士10.1% 的兩倍，2020年三星營業利益率提升至 25.8%，但SK 海力士、美光營業利益率分別為15.7%和15.2%，兩者平分秋色。

南韓業界人士擔憂，歐美全力發展半導體產業，美光記憶體被視為重要戰略科技產品，未來在獲得美國政府獎勵補助之下，對南韓半導體業挑戰不容小覷。

(中時新聞網)