由於市場靜候美聯準會(FED)最新政策談話，與美公債拍賣結果，觀望氣氛下KOSPI也走弱。KOSPI指數收3,004.74點，下跌30.72點，跌幅1.01%，日線則連吞三根黑K棒。至於韓元貶值，公債殖利率也下跌。

23日KOSPI，收在11日以來最低收盤位置。

三星電子與SK海力士分別跌0.24％和2.17％，為主要領跌兩支個股。至於，電池製造商LG化學與Naver也分別跌3.73％和2.65％。

18日，美公債10年期殖利率達1.754％高點後，目前回落至1.684％位置。市場也在洗耳恭聽，美國聯準會(FED)主席鮑爾，與財長葉倫於美東時間23日至眾議院作證時，會有什麼景氣新說法。

美國公債將進行規模約1830億美元拍賣活動，同時，這也是試探市場需求度的一個好時機。2月，美國曾舉行620億美元7年期公債拍賣，但衡量需求的投標倍數僅為2.04，創歷史新低，也遠低於之前六次拍賣的均值2.35。Kiwoom證券表示，美國即將舉行的兩年期公債拍賣，以及要關注FED對殖利率與通膨的談話。

外資賣超4,776億韓元，約4.24億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,129.7韓元，韓元貶值0.12％。

至於3年期韓國公債殖利率下跌0.1個基點至1.129％，而10年期的則下跌2.7個基點至2.031％。

(時報資訊)