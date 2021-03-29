29日一項最新財經民調指出，由於全球對晶片與汽車產品強勁需求，預計3月韓國出口，將比2020年同期增加18.3％，並出現連續第五個月成長現象。

根據韓聯社財經網（Yonhap Infomax）查訪，韓國3月出口有機會達到546億美元。進口方面，也將增長17.8％，達492億韓元，貿易順差估53億美元。

日前，韓國官方數據也顯示，韓國在3月前20天，出口年增為12.5％。

除了全球需求暢旺外，2020年3月因為剛爆發新冠病毒不久，當時韓國出口減少0.2％，故比較基期較低，也是這次韓國3月出口，可望成長較大幅的原因之一。

若按產品來看，主要出口產品還是電子晶片，3月預計可年增13.6％，漲幅領先群雄。而晶片項目，約佔韓國總出口額的20％左右。至於汽車將可有13％成長，石化產品則可望增加12.4％。

2月份時，也是晶片與汽車等產品出口帶動下，年增率為9.5％。2020全年，韓國出口發貨量為5128億美元，比2019年減少5.4％。

2月時，韓國央行也將2021年出口成長，從2020年11月預測的5.3％，樂觀上調至7.1％。

至於韓國3月出口官方數據，將於四月一日正式公布。

(時報資訊)