國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY(6768)訂於4月22日掛牌上市，將採取競價拍賣。此次新股現金增資上市將採溢價方式辦理，公開承銷股數採80%競價拍賣、競拍底價為42.61元，另20%採申購配售、公開申購承銷價以最低承銷價格1.15倍為上限，因此承銷價暫定為49.00元。

競價拍賣從3月31日起4月6日止，底價係依國際慣用本益比法評估，並綜合考量公司所處產業、經營績效、未來產業前景、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，將競拍底價敲定為每股42.61元，最低投標數量為2張，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

此外，志強-KY將於4月12日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得價格為之，並以最低承銷價格1.15倍為上限，故暫定為每股49.00元。

志強-KY2018~2020年度合併營業收入分別為新台幣173.18億元、172.08億元及135.15億元，2018~2020年度每股盈餘分別為新台幣8.09元、6.02元及2.35元。據Statista資訊，鞋類市場預估到2025年將以每年5.5％的速度增長（CAGR2020-2025）；另公司產製的運動鞋中又以足球鞋為主，根據QYResearch統計，2020年至2026年的年複合成長率為5.01%，未來營運成長可期。

(時報資訊)