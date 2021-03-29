受到企業財報可望亮眼，以及美國市場樂觀氣氛激勵，日股29日早盤收紅。不過，野村控股宣布，可能會大虧20億美元，股價跌幅也一度創下十年來最深。日經225指數早盤收29,484.57 點，上漲307.87 點，漲幅1.06%。東證股價指數早盤暫收1,997.46點，上漲13.3點，漲幅0.67%，離收復兩千點大關，只有一步之遙。

Tachibana證券表示，投資者鎖定目標，是一些可望搭上景氣復甦題材的相關族群。同時，這些日企未來幾年的公司收益，也可能會因此增加。

26日，美股標普500與道瓊雙雙又創新高，拜疫苗接種率上升，景氣復甦有望而致。

日股中，晶片相關類股領漲，東京威力科創漲4％，愛德萬測試漲3.79％。

旗下擁有Uniqlo品牌的迅銷，上漲2.18％。野村控股一度暴跌超過15％，創自2011年11月以來的最大跌幅。因為，這家日本最大的券商表示，美國分公司可能會大虧20億美元。

花王集團漲2.22％，是東證核心30中漲最多個股，其次是信越化學。

至於表現不佳的，則是軟銀集團跌1.95％，其次是豪雅跌1.58％。

(時報資訊)