韓股29日多空交戰，利多為美國疫苗接種率提升，景氣復甦可期待，但外資早盤明顯站在賣方成為利空焦點，但午盤最後轉買進，使得大盤幾乎都在平盤上下遊走。KOSPI指數收3,036.04點，下跌4.97點，跌幅0.16%。此外，韓元貶值，韓公債殖利率也下降。

三星電子黑翻紅漲0.12％，但SK海力士跌2.22％。同時，電池製造商LG化學與網路業者Naver均跌0.37％與2.87％。

美東時間31日，美國拜登總統可能會再透露多些，有關先前提到的大規模基礎建設支出細節。目前美國已有近9400萬民眾已接種新冠疫苗，讓市場對景氣復甦的希望再起。

同時，由於韓國半導體與汽車出口暢旺，路透社表示，全球需求改善下，韓國的三月出口可望創下29個月以來最大漲幅。另外，韓聯社也預估，韓國三月出口將年增18.3％，並出現連續第五個月成長現象。

收盤時，外資小幅買超497億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,131.7韓元，韓元貶值0.21％。

至於韓國10年期公債殖利率下降2.5個基準點，至1.979％。

(時報資訊)