旱象引發水資源問題，漏水率成焦點。台水公司17日表示，預計2022年底漏水率調降為13.45%，並且透過持續改善計畫，過去已經完成汰換管線約5,716公里，2020年底漏水率亦已降至13.90%，相關經費已經執行經費約506億元。

台水說，每年約可節省1.97億立方公尺水量，如加計前階段成果，累計每年約可節省3.58億立方公尺水量，約為1.8座石門水庫有效蓄水容量。

有民眾投書管線漏水率的問題，台水17日回應，台水從63年成立以來，為快速提高自來水普及率，大多採用經濟管種，如大管徑採用預力混凝土管（PSCP），小管徑使用塑膠管（PVCP），因地震頻繁及重車輾壓等因素，致管線漏水嚴重。

近年來，全球氣候變遷問題日益嚴重，台灣亦遭遇數十年來少見的乾旱，突顯出水資源的珍貴性，台水公司為減少水資源的流失，自93年起即已開始推動降低漏水率作業，於93~101年間投入經費373億元，漏水率自92年底24.58%降至101年底19.55%，每年約可節省1.61億立方公尺水量，至此已見明顯降漏成效。

由於降低漏水率計畫之實施地點多位於人口密集之都市地區，為兼顧提高工程的經濟效益、減少對於都市地區經建活動及減低對大眾生活之干擾，世界各國大多採有系統以及分期分階段的方式，訂定長期計畫持續推動各項降低漏水措施。惟推動汰換管線等各項降漏工程之過程中，地方政府常因考量道路交通安全、路平專案、商業損失及民眾抗爭等，無法同意大規模道路開挖，且管線施工廠商人力逐漸老化及新人招募不易，致施工能量受限，故目前台水公司僅能挑選漏水頻率較高之管線先行汰換，無法擴大汰換規模。

(工商 )