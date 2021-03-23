彰化擁有4萬8千多公頃稻田，以往供應水量有354萬噸，現在僅剩103頓，銳減近7成。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美今年2月就掌握水情不好情況，曾向農委會反映缺水補救，但意見未被採納。（吳建輝攝）

有98％農友都已插秧，再過幾周結穗時需要大量灌溉水，讓農民相當憂心，不知要損失多少。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

台灣面臨70年來最大旱象，各地水庫蓄水量屢創新低，彰化身為台灣穀倉，直接影響一期稻作灌溉水源問題，彰化縣長王惠美及立法委員謝衣鳳，23日一早到行政院農田水利署彰化管理處拜訪，了解目前農田灌溉水源調度外，也希望尋求專家幫助，讓農民能有相關因應之道，降低損失。

彰化擁有4萬8千多公頃稻田，以往供應水量有354萬噸，現在僅剩103頓，銳減近7成，王惠美今年2月就掌握水情不好情況，曾向農委會反映缺水補救，但意見未被採納，如今有98％農友都已插秧，再過幾周結穗時需要大量灌溉水，讓農民相當憂心，不知要損失多少。

王惠美說，特別到彰化分處拜託大家幫忙，因為供水不足有部分農田需要停灌，如果可以超前部屬，採取更有利的方式，盡早給農民優渥的補償，當然也要感謝農田水利署彰化管理處辛苦的調配，確保灌溉水源充足，也期許彰化能平安挺過旱情。

立委謝衣鳳表示，22日在經濟委員會提出停灌補償，當時因經濟部沒有向彰化水庫調水，認為彰化農田水利用足夠，有疑慮的是水的末端，因此希望水位較低處可以抽水讓農民汲水，待4、5月結穗時，在給農民緊急用水，而農委會也允諾，旱情造成農損的話，願意給予天然災害補助。

行政院農業委員會農田水利署副署長林國華指出，今年1月1期作開始前，就協調共用濁水溪水來灌溉，當時察覺水情不理想，也協調中區水資源局供水配合水稻生產，現在1期作已經配水完成，接下來就是5月抽穗部分，也允諾會加強管理與提高供水。

林國華也說，若未來水情持續不理想，造成水稻結穗不良，將會尋求農業調查專案救助做行政處理，採取相關補償措施，目前大崙區的灌溉、配合小輪區精準配水，整田作業可望如期完成，也會藉由抽水機等方式，盡量來滿足水源。

(中時 )