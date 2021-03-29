近年有許多夫妻為了增添情趣，異想天開動起「換妻滾床單」念頭，但此舉在大陸恐吃下「聚眾淫亂罪」官司， 日前大陸就有3對夫妻，相約到海南島「混戰」遭警方逮到，最終被法院分別判處1年徒刑。

據陸媒《今日女報》報導，大陸一對夫妻王男與李女，結婚17年，2人都有正當工作，但隨著獨子已經念大學，加上夫妻倆沒有共同愛好，王男便在一次偶然機會，加入一個「夫妻結伴旅行」群組。王男起初只想揪老婆與群組裡的其他夫妻出國旅遊，但加入後才知道，群組裡的夫妻出遊竟然另有目的，亦即，順便玩起「換妻大戰」遊戲。

王男與妻子結婚近20年，因彼此已失去「性趣」，王男便說服妻子，找了另兩對年齡相近的夫妻，一同前往海南島旅行3天，結果這3對夫妻就這樣在夜裡「輪流大戰」。不料，就在3對夫妻玩得不亦樂乎之際，卻遭警方臨檢查到「大混戰」，但6人認為，這是他們的秘密行為，並未構成犯罪，不過仍遭警方移送法辦。

當地法院認為，這3對夫妻為滿足自己的性慾，聚眾發生性關係，已構成聚眾淫亂罪，日前6人分別判處1年有期徒刑。對此，律師表示，據陸《刑法》，聚眾淫亂罪主要在維護社會善良風俗，這3對夫妻雖都是自願，卻顯然已觸犯此法條，自當受到法律制裁。

網友傻眼稱「真是天下之大無奇不有」、「電視劇都不敢這麼演」。不過也有網友認為，「行為可能不被接受，但都是自願、未公開，不算違法吧！」、「夫妻之間都認可的事，怎能算犯罪？」

(中時新聞網)