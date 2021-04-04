主演超夯美劇《花邊教主》走紅、之後嫁給「死侍」萊恩雷諾斯的女神布蕾克萊芙莉(Blake Lively)，無論是戲裡還是戲外，都擁有超高品味，每次出席公開活動，總是鎂光燈關注焦點，而她閃耀動人的造型，多年來都是自己親手打理，可想而知，她與各大時尚品牌關係友好，不料她生完第三胎後現身，卻在社群貼出當天照片，直接對時尚圈開炮，痛訴遭業界殘忍對待。

布蕾克萊芙莉2012年嫁給男神萊恩雷諾斯，俊男美女夫妻檔不僅養眼，私下感情也非常好，兩人超懂另一半的幽默，沒事就在社群鬥嘴互開玩笑，讓人感受到他們從裡到外的登對，而感情甜蜜的死侍夫妻檔，對生小孩也很有共識，布蕾克萊芙莉至今給老公添了3個孩子，絲毫不畏產後身材可能影響事業，而也確實每每在生完孩子後，都能自信重回演藝圈發展，讓女生們都稱羨。

日前她在IG貼出自己上《吉米法倫今夜秀》的照片，這是她第三胎產後首度現身，距離她生完不過幾個月，當時布蕾克穿了一襲黑色透膚裙裝，雖身材還是很有媽媽味，但仍是閃耀女神光芒，讓人不禁讚嘆她恢復得很不錯，但布蕾克卻揭露，其實這時候自己穿著網購的衣服，平時受到各大品牌青睞的她，根本沒有任何設計師可提供適合她產後身形尺寸的衣服穿。

布蕾克揭露當天上節目的穿搭，是Lavin的服飾，是她上電商平台選購的，表示沒有設計師提供適合她產後身材的衣服穿，店裡賣的她也都穿不下，她發覺自己產後的身材已不是女性時尚圈的「常態」，痛訴：「當一個女人走進店裡，卻找不到任何一件適合自己身材的服飾可穿，這非常不友善」。

布蕾克表示，當了媽媽，深知一個女人為了孕育生命，提供了孩子養分，「但我卻不能為這樣的身體感到驕傲，反倒因找不到衣服穿而覺得不安」，而這事是她過了1年後才回顧並po文的，「我希望當時的自己能跟現在的自己一樣有自信」。

布蕾克分享這段受挫的經歷，藉此呼籲所有服飾品牌，應當重視市場上每種尺寸的需求，想透過身為公眾人物的力量來發出期盼，希望時尚圈能對女性更友善，不希望有人再有跟她一樣的糟糕經驗，不要因為僵化的美麗定義，而否定自我價值。

(中時新聞網)