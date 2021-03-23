全台鬧水荒，面對水情吃緊是否對面板產線造成衝擊，面板兩大廠友達(2409)及群創(3481)今天都表示，都已經做好提前部署準備，友達董事長彭（又又）浪指出，友達對水的監測是長年進行，水車都已經簽約，而且在幾個月前就準備好，按照水情，啟動不同階段的應變措施，每個廠區地下都有「水庫」，最少供應7到10天備用水。群創指出，園區都有開協調會議，永康再生水廠沒這麼快供應，要交給政府決定，但群創本身也有跟民間廠商談好，也預作演練，目前都還沒啟動。

彭（又又）浪表示，現在其實高科技廠都會做準備，包含水車、水權，在過去幾年友達對於水的回收做很多努力，目前節水率已經達95％，對水的供應依賴降低很多，但還是要為最糟糕的狀況準備。

群創指出，台灣雨季很集中，除了水資源充分利用，也支持政府興建污水處理，即使每度水比自來水貴也會支持。此外，群創已經超前部署，除了跟水車簽約也跟民間廠商談好，演練水車取水路線，並跟台南市永康回收廠簽約，回收市民民生用水補足缺口，但目前本身要使用的仍綽綽有餘。而經濟部擬於明年開徵耗水費，面板廠恐怕成為徵收對象，群創指出，本身除了自己廠區廢水節水率達到9成以上，之後若仍被徵收，會跟客戶分攤費用。

(時報資訊)