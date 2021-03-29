永豐餘投控(1907)旗下華紙(1905)高雄久堂廠歡慶70周年，昨（28）日舉行全台首見的「非塑園遊會」，邀請員工眷屬、鄰里鄉親共3千人共同慶祝。難得公開現身的大家長何壽川表示，久堂廠未來將以紙張的材料科學為主，轉型成為非塑全循環材料供應者。

華紙久堂廠為台灣首間民營造紙廠，也是永豐餘文紙「起家厝」，何壽川指出，久堂廠帶動大樹區域經濟發展、創造在地就業機會，廠內員工約7成為大樹區居民，以放流水涵養舊鐵橋濕地、關注教育扎根傳承，重視大樹區地方創生。

此次慶祝久堂廠70周年的「非塑園遊會」，除展示非塑且全紙回收應用，並邀請員工眷屬、鄰里鄉親共3千人一起慶祝。現場更導入廠內無線射頻辨識（RFID）技術，一秒感應進場、一秒領餐盒，以科技解決進場採實名制和資料處理。

永豐餘表示，「非塑園遊會」使用的紙吸管、紙杯、紙餐盤與紙餐盒，均為不含塑膠淋膜的《益利系列CircuWell》全紙容器，垃圾桶也是瓦楞紙材質，攤位展示背板也改用紙板。使用完後無需特別分類，當天就運往華紙台東廠回收成為造紙原料，實踐全紙回收循環。

華紙董事長黃鯤雄表示，久堂廠為全台最大文紙廠，除承擔印製國民教育教科書重任，近十多年來亦投入高附加價值特殊功能用紙，發展作標籤不可或缺的格拉新紙、光電面板上的豐光紙及醫療用紙等，並導入AI 4.0造紙工藝，提前預警控管、提高造紙品質。

華紙以全循環經濟為發展核心，並因應全球限塑政策發展，持續發展相關的非塑產品。著眼全球環保趨勢再加快調整產品組合步伐，3月起新設「纖維材料事業部」與「特殊材料事業部」，以雙軸發展策略正式轉型為特殊材料公司。

華紙近期加速轉型，以纖維材料、特殊材料雙軸策略加速轉型為特殊材料公司，以降低漿價波動對營運表現影響。永豐餘表示，希望藉由「非塑園遊會」展示累積70年的研發能量，引領當前無塑風潮，分享綠色永續的新生活方式。

(時報資訊)