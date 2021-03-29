缺料的議題，也引爆新的話題，一、台灣的面板以供應國際一線NB/PC品牌廠為主，而台灣也是最主要的零件供應重鎮，為什應零組件供應不能以國產國造為優先，期待「NB國家隊」？二、缺料造成NB廠3大壓力帶。

面板雙虎群創(3481)及友達(2409)今股價都站上了2字頭再創10年新高，面板缺貨，價格上漲至少2成，是造成這波面板價格飆升的主因。

業者指出，HDL（HP.DELL,LENOVO）等大品牌具有較佳的議價能力，在缺料之際，品牌廠直接下來搶料進行分配。面板被大品牌廠瓜分，輪到二、三線的代工廠就只能苦哈哈等採購去搶料。

一位業者指出：口罩可以有國家隊，為什麼在現在缺料問題白熱化之際，不能組成「NB國家隊」，確保台廠的NB訂單都能拿到料源順利出貨。

據業者分析，自從中美貿易戰以來，缺料問題是逐步浮現，NB/PC代工廠營運也出現3大壓力帶。一、採購部的壓力。二、研發部的壓力。三、業務部的壓力。

一、採購部的壓力。採購部門的員工流動率提高，因為每天追料的壓力太大。二、研發部的壓力。研發原本是以開發新的產品為優先，但現在反而是在解決缺料下的第二替代方案。三、業務部的壓力。由於缺料，客戶對於下單後還無法保證是否能拿到足夠的貨品怨聲載道，因此業務部門必須不斷和客戶溝通。

雖然缺料問題到第二季都還無解，甚至會更嚴重，但台廠表示：「不會坐以待斃，客人的訂單就是我們的責任。」

(時報資訊)