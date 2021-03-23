芬園鄉長林世明（左三）將全鄉2000戶自來水接管意願書交給台水公司第11區管理處副總經理李嘉榮（右二），盼芬園鄉自來水普及率能早日提高。（芬園鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣自來水普及率已超過94％，芬園鄉卻僅19％不到2成，成為全台普及率最低的鄉鎮之一；芬園鄉長林世明23日遞交全鄉15村近2000戶之自來水接管意願書，盼自來水公司能早日提高芬園自來水普及率。

芬園鄉位處山邊，加上緊鄰烏溪支流貓羅溪水園，多數鄉民仰賴自來水、山泉水度日，美其名宛如世外桃源，但整體現代化程度幾乎與台灣現狀脫節，儼然平行時空；尤其近年嚴重乾旱，全鄉山區、平地都面臨水源不足、無水可用困境，自來水不普及更連帶使產業及經濟發展受限，人口逐年流失。

林世明指出，近年建商在芬園推建案，竟打出「一戶一口井」口號為噱頭來宣傳，實在諷刺；因嚴重乾旱，去年底市區平地的社口村、竹林村居民就發現自家長期仰賴的水井抽不到水，得砸大錢再鑿深井，實在不是長久之計。

林世明說，年輕人不願意返鄉、長輩們就無人照顧，連帶影響地方發展；在代表會強力要求下，去年雖已爭取延管工程，受益鄉民仍有限，前年起調查全鄉居民自來水接管意願，發現比預計還高，顯見鄉民對自來水需求有急迫性。

台水公司第11區管理處副總經理李嘉榮指，配合正在興建中的鳥嘴潭人工湖工程，未來將在彰化芬園鄉與台中烏日區交界處新建鳥嘴潭淨水場，屆時每天出水量可達25萬噸，待取得營運許可、配合人工湖同步營運，就能提供鄉民充足的自來水量，目前已先在主要道路埋設全長13公里的主送水管，。

李嘉榮說，台水也已同步展開芬園鄉彰139線沿線供水計畫作業，預計在15村內4米寬以上的次要道路，設置送配水管線，初估管線約需增排50公里，全案明年6月前定案，將配合水利署無自來水區延管計畫來爭取補助經費，盼能減輕居民申請自來水的費用負擔。

(中時 )