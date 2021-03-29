「用心快樂社會企業公司」（用心快樂）專門推廣預防憂鬱症的觀念，並與各企業合作，將公益資源挹注偏鄉孩童。老闆趙士懿（Tommy，49歲），自小受到父親「助人最樂」教育，加上10年前自己陷入情緒低谷，罹患憂鬱症，決定重新定位人生方向，將資源帶進偏鄉「找尋真正快樂」。3月初，用心快樂團隊和畫家方志偉（39歲）來到巴崚國小上課，學童看到猴子和水蜜桃在畫家筆下栩栩如生，不禁驚呼「好神奇！」

3月3日當天，Tommy帶著6名工作人員及水墨藝術家方志偉，來到位於海拔1230公尺高、號稱「桃園最高小學」的桃園市復興鄉巴崚國小。復興鄉以盛產水蜜桃聞名，也是泰雅族傳統部落所在地，但巴崚國小全校學生，僅有44人。

方志偉的出現，就是為了推廣「藝術美學紓壓課程」，他要學童以水墨畫出拉拉山的猴子和水蜜桃。許多學童第一次看到毛筆及硯台，都好奇地問：「老師，這是什麼啊？」眾人圍在方志偉身旁，屏氣凝神地看著他以毛筆作畫，全場鴉雀無聲。

巴崚國小學童對於用心快樂帶來的「水墨畫初體驗」，每個人都相當開心。（圖／讀者提供）

「來，這樣畫個橢圓，猴子身體就出來了，我再點五下，猴子就有手掌囉！」方志偉語畢，一隻栩栩如生的俏皮水墨小猴就此誕生，他接著拿起另支畫筆，沾上粉色墨水，畫出1顆令人垂涎的水蜜桃。短短幾分鐘，猴子和水蜜桃躍然紙上，讓孩子們七嘴八舌地嚷著：「好神奇喔！」更令學童興奮的是，這次的作品會印在今年的水蜜桃禮盒上。

事實上，用心快樂近年把包裝上印有學童畫作的禮盒與面紙等，透過通路販售，將分潤用來改善弱勢學童經濟，並把所有盈餘用在偏鄉孩童文創商品的開發計畫，達到推廣藝術紓壓與文創紮根的目的。

方志偉提到，對偏鄉孩童來說，很難想像靠畫畫就能賺錢維持生活，「有1次帶偏鄉學生坐車下山看畫展，他們指著畫上的賣價驚訝大叫，才相信真的有畫家這個職業。」平日以創作維生的他，已跟著用心快樂團隊前進偏鄉4次，每次都有不同的收穫，算是一圓年少時就有的「公益教畫」夢想，「堅持做對的事並不容易，但Tommy很用心，一步一腳印地奉獻。」

用心快樂社會企業除了將美術養分注入偏鄉學生身上，也會帶領孩童認識憂鬱症、學習情緒健康。（圖／讀者提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)