寶山鄉立圖書館獲得教育部3項肯定，縣長楊文科（左）頒給寶山鄉長邱坤桶（右）表揚狀鼓勵。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局近年啟動13鄉鎮市與新竹市圖書通借通還，並與清華大學、明新科大圖書館互換借閱書證服務，縣長楊文科日前更與台北市長柯文哲協議，北市與竹縣公共圖書館合作通借通還，提升借閱服務，榮獲教育部縣市50萬人口以上組，閱讀力表現績優城市第2名。

楊文科表示，教育部每年針對全台公共圖書館營運，統計分析全民閱讀力，依縣市及鄉鎮市人口數畫分縣市與鄉鎮市組別，頒獎表揚年度閱讀力表現績優城市，新竹縣能獲得閱讀力表現績優城市第2名，是文化局不餘遺力推動閱讀，多方合作啟動通借通還服務獲得的成果。

其中，寶山鄉立圖書館更榮獲教育部3個獎項的肯定，在鄉鎮市人口1萬至2.1萬組，榮獲縣市閱讀力表現績優城市第5名、閱讀力表現績優縣市民眾全國鄉鎮市第10名，每人借閱冊數4.09冊，民眾持證比例為全國鄉鎮市第2名，持證高達69％。

文化局指寶山鄉立圖書館為二層樓建築，面積688平方公尺，雖不大但五臟俱全，藏書量6萬多冊，書籍多元豐富，可以滿足民眾對圖書的喜好及尋求知識的渴望，加上不少竹科人遷住到寶山，讓持證比例近7成高居全國第二名。

寶山鄉長邱坤桶說，寶山鄉人口數只有1萬4千多人，圖書館位置鄰近科學園區，不少年輕科技人遷住寶山，假日可見很多30到40多歲上班族和親子前來借書，公所會陸續編列購書經費，增添科技、商業、兒童等類型書籍，提供民眾更優質的借閱服務。

(中時 )