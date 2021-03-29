台塑企業與雲林長庚醫院辦理「麥寮鄰近5鄉居民疾病預防篩檢」，4月起在各活動中心與社區據點開跑。（台塑企業提供／張朝欣雲林傳真）

台塑企業與雲林長庚醫院共同辦理「麥寮鄰近5鄉居民疾病預防篩檢」，4月起結合鄉公所選定活動中心與社區據點開跑，29日在雲林縣麥寮鄉雲林長庚醫院舉行記者會，今年特別增加「腦血管疾病」項目，將透過唾液檢測儀監測脫水狀況，進一步協助鄉民預防腦血管疾病的發生。

「麥寮鄰近5鄉居民疾病預防篩檢」服務自2018年開始，提供雲林縣崙背鄉、東勢鄉、褒忠鄉、四湖鄉及彰化縣大城鄉鄉民免費篩檢，今年篩檢項目除了原先的「肝炎」、「慢性阻塞性肺病」、「代謝症候群」，還特別增加「腦血管疾病」項目。

雲林長庚表示，篩檢結果異常人數自2018年起至今累計1491人，異常者皆由雲林長庚電話關懷與追蹤、提供相關衛教服務，同時安排專科醫師於篩檢後至各社區據點解說篩檢報告，讓鄉民了解內容，以提早發現潛在疾病，藉由早期治療達到預防保健成效。

雲林長庚說，為增進鄉民健康素養，進一步養成良好習慣，院方也結合長庚科大護理學院進行鄉民健康促進活動，包括時間地點內容簡單規律化、活潑性，以及運用媒體加強傳播，例如以改良式8段錦健身操強化長者的心肺功能、高齡者健康操增進長者的肌耐力。

今年篩檢活動將自4月起開跑，總場次達30場，地點在各鄉活動中心與社區據點，鄉民可就近參加不用舟車勞頓，相關篩檢活動訊息將公告於5鄉鄉公所、各村里辦公處、Facebook粉絲專頁「雲林長庚，護你健康走若飛」。

(中時 )