IMF預估今、明兩年全球經濟成長率將達5.5％和4.2％，而新興市場最被看好，成長力道高於全球與成熟市場，資金可望持續湧入新興債券基金，動能有機會轉強。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢指出，新興公司債2020年違約率約3.5％，僅有美高收一半。因新興龍頭企業多維持謹慎現金管理，新興公司債的現金與債務比(Cash/Debt Ratio)約34％，足足比美國公司債的24％，高出10％；在高收益債方面，新興高收益債之現金與債務比為27％，亦較美國高收益債的佔比16％大幅高出11％。在穩健的財務體質下，估計新興公司債2021年違約率仍將維持低檔。

尹晟龢指出，在利率風險升高下，債券投資應優先布局波動度低的新興短期公司債，已降低資產震盪風險，而新興短期公司債具有四優勢。

一、新興國家利率高，新興美元公司債具優勢；二、有能力發美元債的新興市場企業都是當地龍頭企業，財務體質健全，債券品質往往具有投資等級的水準，因此，新興美元公司債違約率比預期低；三、新興美元公司債規模持續攀升，種類豐富多元；四、新興國家仍有充分資源因應危機，復甦可望領先。

整體而言，低利率仍是長期趨勢，新興高收具高息收優勢，且2021年新興市場經濟增長可望優於全球，原物料和大宗商品將迎來牛市，看好資金續湧入新興債基金，新興美元公司債尤具優勢。

(工商 )