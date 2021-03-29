外界關注核四燃料外運及重啟公投議題，台電29日表示，核四2014年由當時政府宣布封存後進入資產維護管理階段，力求既有資產利用與公眾利益最大化，台電遵循立法院2018年1月決議完成核四燃料外運，可年省約1.4億元費用，且因核四燃料已超過保固期，原廠奇異公司已明確告知，無論未來是否使用，均需將該燃料運回原廠，「無關核四重啟公投通過與否」。

台電說，核四在2014年4月由當時政府宣布封存，台電作為國營事業，遵循政府政策進行資產維護管理，讓既有國家資產能獲妥善處理、向人民交代。台電指出，因核四燃料儲存時間已超過保固期限，且屬客製化產品，無法移作他用，若往後不使用，需運回原廠協助再處理，拆解成鈾料或重新製造成其他核電廠可使用的燃料，才有資產轉售可能。

台電強調，若未來要使用，也需送回原廠，拆解燃料棒及燃料丸進行全面檢查，完成驗證才可重新取得原廠保固，確保後續核燃料使用安全。因此，無論未來是否使用核四燃料，均需將該燃料運回原廠，無關核四重啟公投通過與否。

(工商 )