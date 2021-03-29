瑞士信貸（Credit Suisse）週一警告稱，第一季度業績受到「高度重大」打擊，此前該行開始退出一家大型美國對沖基金的頭寸，該基金上週因追繳保證金而違約。

在市場開盤前的交易更新中，這家總部位於蘇黎世的銀行表示，其他多家銀行也受到影響，並已開始退出這家未具名的公司的頭寸。

消息公佈後，瑞士信貸股價開盤下跌10％。

瑞信表示：「雖然現在就退出所造成的明確損失金額還為時過早，但對我們的第一季度業績而言可能會影響重大。」

該銀行補充說：「它將『在適當時候』提供有關此事的進一步更新說明。」

不只瑞信，野村證券週一也發布了交易更新，警告其在美國的一家子公司因與客戶在美國的交易而造成「重大損失」。日本最大的投資銀行表示，正在評估損失的潛在程度，估計為20億美元。

該銀行表示：「這一估計數可能會根據交易的平倉和市場價格的波動而變化。」

「野村將繼續採取適當措施解決這一問題，並在確定潛在損失的影響後進一步披露。」

同時，Archegos資本管理公司被迫在上週平倉了一些部位。這是由前老虎管理公司股票分析師比爾·黃（Bill Hwang）所創立的，價值數十億美元的服務美國家族資產公司，Archegos的舉動在周五引起了一波拋售壓力，美國媒體股和大陸互聯網ADR受到衝擊。

瑞士信貸在本月初，宣布將對其資產管理業務進行重組，並暫停發放獎金，以期遏制英國供應鏈金融公司Greensill Capital倒閉所造成的損失。

瑞士信貸的資產管理部門持有該公司100億美元的資金，並傳出一些投資者威脅要採取法律行動。

(中時新聞網)