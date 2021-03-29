澳洲政府周一出具報告指出，由於全球鋼鐵業從新冠肺炎疫情的衝擊中復甦，澳洲預估本財政年度（截至6月30日）鐵礦砂出口額將達到1360億澳元，創下歷史新高。

隨著必和必拓（BHP Group）、力拓（Rio Tinto）與福特斯庫金屬集團（Fortescue Metals Group）等礦業公司從西澳大利亞州（Western Australia）皮爾布拉（Pilbara）地區挖出更多鐵礦砂，未來五年這個澳洲最有價值的出口產品每年將為該國賺進逾1000億澳元。

該國工業部並在報告中指出，銅、鋰和鎳等新能源材料的出口額增長，可望抵消燃料煤（thermal coal）的出口減少。

澳洲的鐵礦砂銷量預計將從2020/21年度的9億公噸，增加到2025/26年度的11億公噸，即使巴西的供應量已經復甦，但澳洲政府仍預期澳洲將守住占主導優勢的市場版圖。

中國正在進軍西非國家幾內亞（Guinea）的鐵礦砂產業。幾內亞Simandou礦床的南區由力拓、中國鋁業與幾內亞政府合資經營，而北區則由中國政府支持的SMB制勝財團（SMB-Winning Consortium）掌控。澳洲政府預估即使產能全開的情況下，幾內亞每年將供應約2億公噸鐵礦砂，僅相當於西澳大利亞州目前產量的15%～20%。

在中國對澳洲實施非正式的進口限制後，澳洲已大致為其冶金用煤（metallurgical coal）找到新市場，澳洲政府認為今年中國仍將持續抵制，將使澳洲這部分的出口價值從去年的350億澳元減至230億澳元。

此外，該報告預測本財年澳洲液化天然氣出口額將從前一年度的480億澳元跌至330億澳元，燃料煤出口額將從前一年度的210億澳元跌至150億澳元，黃金出口額估將從前一年度的250億澳元增至290億澳元，而銅出口額將從100億澳元成長至120億澳元。

(時報資訊)