台鐵太魯閣號408車次上周於花蓮大清水隧道發生交通事故，導致上百人死傷，根據民眾黨立委高虹安提供資料指出，肇事嫌疑人李義祥所開設的義程營造公司，自2015年起拿到29件標案，總金額高達2.5億。

根據高虹安所提供的線上社群「台灣零時政府g0v」所分析政府得標案數據顯示，義程營造自2015年起，從國防部空軍司令部機電營舍整修工程標案，至2020年12月花蓮縣政府萬榮國小行政大樓屋頂防水隔熱工程標案，這5年多來一共標到29案，累計標案金額達2億4784萬。

義程營造有限公司得標案件 (高虹安提供)

資料顯示，這5年多來，從國防部空軍司令部、台電東部發電廠、交通部鐵路局、花蓮縣政府暨花蓮各地鄉公所、交通部公路總局第4養工處、太魯閣國家公園管理處等中央、地方單位，義程營造都有標案得標。

資料分析，義程營造得標的29件標案中，前3名分別為，交通部公路總局第4養工處共11案，花蓮縣政府暨花蓮各地鄉公所共10案，交通部鐵路局共5案。

高虹安另提供資料指出，義祥工業社近年來也有15筆交通違規紀錄，包括未依規定停車、未定期參加車輛檢驗、超速等等，罰鍰在600至3000元之間。

(中時 )