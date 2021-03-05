當世新大學5日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)男一級複賽，終場100比72痛扁高雄師大，確定以複賽5勝2敗戰績、隊史首次挺進4強，將於20日在台北小巨蛋開打的總決賽遭遇義守大學，沒想到世新大學教練何正峰賽後第一句話竟是，「沒感覺！」

眼見這句話很可能引發很大的誤會，何正峰連忙改口澄清，「我是不太滿意球員表現，才會說這種話的。我應該說我很滿意，進軍小巨蛋感覺很強烈才對，畢竟這是男生校史第1次，不管屆時對誰都一樣。」世新隊史最佳成績是去年的第6。

只是世新的準決賽對手，將是預賽、複賽皆輸的義守大學，何正峰不禁嗆聲，「我不怕他們！不管過去輸幾次都無所謂，會努力把劣勢轉成優勢。既然他們先前嗆聲想跟『美國隊（4名外籍生同時上場）』打，那就一定會的。」

「不過我想這場比賽表現最好的，還是才來球隊報到兩個月的伊波卡，畢竟他加入球隊時間這麼短，就有這樣表現，我給他100分，且期望他可更好，」何正峰說，「至於大五的陳建銘，還須加強戰術執行能力，才有辦法在場上帶領外籍生。」

世新昨以本土主控陳建銘19分最高，外加7助攻、5抄截，「畢竟此役贏了就晉級，我們第2節壓力很大，幸好中場經過溝通過後，下半場才有辦法拉開比分。接下來準決賽再遇義守，我會更主動進攻，且利用好我們的禁區優勢。」

(中時 )