桃園市40歲何姓男子去年11月因酒醉在釣蝦場鬧事，業者報案後，警方帶回派出所，不料何竟在派出所大鬧，甚至直接尿在派出所，員警要扶他起來時，還被他咬傷。桃園地檢署偵結，對何男依妨害公務提起公訴。

據了解，何男酒醉在釣蝦場和朋友吵架，遭警方帶回。但他因酒醉在派出所大鬧，甚至直接尿在地上。警方隨即實施保護管束，但何男抗拒，就把員警咬傷。桃檢偵結後起訴他。

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(中時 )