新北警執行掃黑，檢肅53名幫派分子到案。（新北市警察局提供）

為加強掃蕩黑道幫派不法分子，本月3日起，新北市警局配合警政署執行掃黑專案，截至今（10）日，檢肅竹聯幫、天道盟及其他幫派分子首惡、成員共53人，涉及恐嚇取財、暴力討債、聚眾鬥毆及槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等，查扣改造槍械2枝、子彈37發、各級毒品319.11公克。

新北市警方鎖定轄內幫派組合成員、經常滋事特定對象等，深入蒐證報請新北、台北地檢署指揮偵辦。其中，以「天道盟太陽會」成員黃姓男子與同為太陽會的余姓男子疑因利益分配不均，雙方約定於基隆市某社區談判，黃男帶領手下見余男便一陣猛打，至余男倒地不起，手段凶狠。經汐止、土城分局及基隆市警方蒐證後，9日將該犯罪組織5人檢肅到案。

另刑大偵一隊檢肅天道盟太陽會販毒集團、偵六隊檢肅竹聯幫仁堂暴力集團，給予黑幫痛擊，展現警方打擊不法決心。

新北市警局表示，警方絕不容許黑道幫派在轄內從事任何不法活動，如有發現必全力偵辦，並向上溯源為首者及幕後組織，提報治平專案送辦，並運用「第三方警政」策略，斷絕黑幫金流，瓦解幫派組合。

(中時 )