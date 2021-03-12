新竹縣「三光幫」44歲吳姓角頭疑因替工程行下包商追討債務，日前率眾向曾姓被害人催討178萬元，更以鐵鎚毆打等方式恐嚇，最後曾某友人拿20萬元贖人賠償，新北市永和警分局獲報10日會同新竹市警局逮捕吳嫌等5人，訊後依違反《組織犯罪防制條例》、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。
警方調查，曾姓被害人在新竹縣經營某工程行，因下包工程與承包商疑有178萬元的糾紛，吳姓角頭得知後日前率同夥向曾某催討，曾不從，同夥遂持榔頭敲打曾某的手指更出言恐嚇。
曾某找來新北市永和區友人拿20萬元南下新竹救人，永和警分局獲報會同新竹市警局逮捕吳嫌等5嫌。據悉，「三光幫」為新竹縣地方幫派，號稱新竹縣3大幫派之一，以新竹縣市為犯罪地點，多從事暴力討債。
警訊後將吳嫌等5嫌依違反《組織犯罪防制條例》、恐嚇取財等罪嫌移送地檢署偵辦，檢察官諭知5嫌各10萬元交保。
永和警分局表示，針對黑幫滋事氾濫，有決心打擊幫派行動，於案發後隨即與新竹市警察局共組專案小組，並報請台灣新竹地方檢察署檢察官指揮偵辦，呼籲不法分子切勿以身試法，並持續追查幕後共犯，以淨社會治安。
(中時 )
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