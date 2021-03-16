陳姓男子日前向左營警方報案，指他上網路找純按摩，但卻被對方恐嚇，對方自稱與竹聯幫人士、左營警方很熟，要求他陸續以買遊戲點數的方式，共計15.1萬元。警方受理報案，展開查緝。

左營警分局表示，45歲陳姓男子遭網路詐騙，於3月6日0時許向新莊派出所報案。陳姓男子告訴警方，他上網路找尋純按摩服務，經聊天室認識一名陌生男子，自稱可以提供相關服務，雙方於是改以通訊軟體聯繫。

警方調查，陌生男子以陳男是新客人為由，要求他以手機拍攝身分證的照片上傳，陳男不疑有他，上傳身分證照片，並買了遊戲點數1000元，也告知對方密碼。

接著，陳男就陷入一連串的詐騙公式，包含傳一群人圍毆某男子、將人斷手斷腳的照片，還告訴陳男，已經叫小弟在找他。陳男這時懷疑被騙，說「我認栽，現在就走人！」對方竟威脅：「你想我去你家找你爸媽？」

陳男上鉤，於是，詐騙集團找了不同人士扮演黑、白臉，包含操大陸口音的男子打電話恐嚇他，揚言要是不買遊戲點數，就會找黑幫人士處理。於是，他幾乎每隔一小時就被恐嚇去匯款，共被騙15.1萬元。

陳男的錢被騙光後，無奈之下，報警求助。警方除依規定受理報案外，警方也呼籲，「假檢警」、「冒稱與警方熟識」、「詐騙後威嚇不得報警」均屬常見的詐騙話術，民眾如有接獲類似訊息，切記勿急勿躁、多思考、詳查證，如有任何疑慮，請先掛斷電話，再撥打165反詐騙諮詢專線，或110報案專線詢問查證，以免受騙上當。

(中時 )