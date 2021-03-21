基隆九旬老翁今年2月中旬上午，在家中聽聞有人敲門呼喊，一名中年男子手上抱著一台DVD播放器，表示是老翁兒子訂購，且尚有新台幣9600元貨款未付，要求現場付清。老翁未詳加查證，便直接交給該男子1萬元，男子稱身上僅有200元可找零，溢付的200元會再另行退還，留下播放器就離開現場。事後老翁發現家人根本沒訂購該物品，且價格也沒這麼高，慘遭詐騙。

無獨有偶，今年1月中旬期間，新北市八旬老婦也被同樣手法詐騙。老婦傍晚碰到一名男子登門造訪，表示老太太的兒子有訂購電腦，要收取貨款1萬3600元。老太太也並未查證是否確有此事，就拿出身上僅有的9000元，對方還假好意表示不足的部分之後再補即可，留下一台看來是隨意打包的螢幕、一個麥克風、一個喇叭，拿了錢就走。

等到當晚，老太太致電兒子告知購買電腦已到貨，才知兒子根本沒訂購電腦，該名男子留下的東西也完全無法使用，自己身上僅有的錢卻已被人騙走了。

警政署165反詐騙諮詢專線指出，詐騙手法千奇百怪、無奇不有，在警察機關不斷分析新形態詐騙手法，並運用各種管道宣導民眾注意防範的同時，這種「亂槍打鳥」式，直接上門假送貨之名，行詐騙之實的古老手法，卻重出江湖詐財。

刑事局預防科呼籲，家中如有高齡長者或知悉左鄰右舍有獨居的年長者，務必多加關懷，應時刻提醒長輩們獨處在家時，特別容易接到詐騙電話，或遇到詐騙集團找上門來，不管對方信誓旦旦提出何種說辭，只要提到金錢，一定要親自先向其他家人或親朋好友查證過後，再判斷真偽，如果實在無法確定，也沒有可詢問的對象，請直接撥打165反詐專線諮詢。

(中時 )