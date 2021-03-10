投警破獲賭場，取出骰子賭具、3部無線電、32萬元賭金，等現場物證。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

南投警分局最近在投市山區的偏遠公墓周邊，發現有車輛頻繁出入十分可疑，經專案小組追查後，發現有職業賭場流竄。員警裝扮成農民工作割草，9日前往調查，至下午5時見把風犯嫌放鬆，當場圍捕查獲賭客17人、賭金32萬元，10日依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。

南投警方長期追查，發現該職業賭場業者流竄在南投、彰化地區，頻繁更換載客及聚賭地點，警方針對可疑地點逐一探查，確定最近職業賭場開設在南投市八卦路產業道路旁的雜木林內。南投警方說，因為賭場在公墓旁，避免打草驚蛇，南投警分局與縣警局督察科扮成農夫，9日中午就到附近農地佯裝工作，賭場把風人員不以為意；部分員警則匍匐前進從各方包圍。

直到9日下午5時，在檢察官一聲令下，員警突擊地下賭場，在場賭客猝不及防，全部被捕。現場取出骰子賭具、3部無線電、32萬元賭金，警調單位將17人全部帶回偵訊，並移送南投地檢署偵辦。

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