新北市板橋27日凌晨5時許爆發鬥毆事件，一名17歲少年脖子被刺傷，血濺KTV，警方到場見少年狀況危急，立即用警車將他送醫搶救，並噴灑辣椒水控制情緒激動的鬥毆群眾，同時將受傷少年的友人帶回警局調查。據警方初步了解，這起鬥毆事件是因雙方在樓梯間發生碰撞，進而引發肢體衝突，結果造成一名少年脖子中刀受傷，警方已調閱監視器追緝持刀傷人犯嫌。

據「ETtoday」報導，脖子被刺傷的17歲周姓少年，今晨與多名朋友在板橋同學匯KTV歡唱，期間同包廂的24歲張姓男友人，在樓梯間與人碰撞，雙方當場爆發激烈衝突，周姓少年衝突中遭對方持利刃刺中脖子，當場血濺KTV，警方獲報派出快打部隊到場，見周男脖子中刀，血流如注，第一時間直接用警車將他送醫急救，而非救護車。

警方到場後，發現周男的友人情緒激動，用噴灑辣椒水控制場面後，再將現場5人帶到後埔派出所調查，但其中2人卻從派出所落跑，跑到四川路一段才被追到的警方壓制，其中24歲楊姓男子遭壓制時嘴部受傷流血，還喊著要去關心被人刺傷的小弟，但仍被警方強制帶回，後來因為胸部不適，由救護車送醫救治。

警方到場時因刺傷周男的兇嫌已經離開，已調閱店家監視器畫面追查傷人犯嫌，將通知到案釐清衝突原因。

(中時新聞網)