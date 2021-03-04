警方已鎖定涉案的綠衣男子。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

32歲陳姓婦人昨（3）天騎機車行經新莊幸福路時，突然遭不明男子重拳尻頭，男子行兇後立即逃逸，陳女隨後報警處理，哭著向警察訴說事件過程，陳女受訪時表示，並不認識對方，還好當時有戴安全帽，不然一定被打昏；警方表示，目前已鎖定一名綠衣男涉案，將盡速追緝男子到案說明，釐清犯案原因。

陳女表示，當天晚上9時許，從健身房下班後買完晚點準備騎車回家，行經幸福路時，一名站在馬路中央男子突然揮出重拳，重擊我的頭部，當時向對方大喊「為什麼要打我？」，但是對方頭也不回離開現場，當下立即報警到場處理，並貼文臉書社群提醒民眾多留意。

陳女接受媒體訪問時表示，並不認識對方，也沒有按喇叭或其他糾紛，當時人車眾多，突然遭到對方攻擊，從未遇過這麼恐怖的事情，現在出門都會有陰影，希望警方能儘快把人逮捕。

警方表示，調閱沿途監視器畫面，目前已鎖定一名綠衣男子涉案，目前正釐清男子身分，將儘速將涉案男子追查到案說明，釐清男子傷人的原因。

(中時 )