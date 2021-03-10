去年9月南投縣內發生金錢豹酒客酒後起糾紛，侵吞詐款後，甚至將2名29歲廖姓男子帶到水里鄉凌虐，導致其中1名被害人死亡。南投地檢署10日天將涉案17人以殺人等罪嫌起訴，檢察官認為人犯犯罪後企圖以自首的方式誤導偵辦，惡性重大，請求法院從重量刑。

投檢在起訴書中指出，綽號「仔仔」和綽號「主任」的2名29歲廖男，因侵吞辜男等人與他們合資設在花蓮市詐騙機房的詐騙款，辜男與黃姓、羅姓、陳姓和楊姓男子，到花蓮市要押人，發現2人已回台中，便由劉男邀至金錢豹「天上人間」酒店飲酒，2人一到酒店就被押上車，載到民宅綑綁痛打，要2人交出侵吞款。

期間「仔仔」曾逃困，但被發現拖回凌虐毆打長達30小時，直到已無呼吸眾人才停手；「主任」則被打到四肢骨折，送台中榮總丟包，17名涉案人員惡行重大。

南投地檢署表示，國內發生多起黑幫凌虐案，且相關兇嫌於施暴 後，企圖以自首誤導偵辦方向，隱藏幕後共犯，地檢署以清查所有涉案共犯為目標，一網打盡相關涉案人等。投檢嚴正呼籲加入犯罪集團害人害己，切勿貪圖暴利，出賣靈魂，對於重大暴力犯罪，一定鍥而不捨，從速、從嚴、訴追到底，絕不容許有不法份子逍遙法外。

(中時 )