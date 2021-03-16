農委會水土保持局台中分局秘書楊燕山等人，在2019至2020年間，涉受工程承包廠商喝花酒、性招待及收賄等不當利益。楊等5名公務員在18件工程驗收後，共被招待喝花酒16次、楊接受性招待5次，國會聯絡人林勇州涉收賄款40多萬元。全案台中地檢署今天偵結，依《貪汙治罪條例》罪嫌起訴楊等及業者共14人，因林勇州否認犯行、無法交代166萬多元財產，而請法官重從重量刑。

農委會水土保持局台中分局在2020年9間爆發貪瀆案，台中地檢署指揮兵分多路前往台北、台中與南投進行搜索查緝，追查出60歲的秘書楊燕山、兼任國會聯絡人的47歲治理課長林勇州、51歲許姓副工程司、56歲許姓助理工程員及43歲王姓工程員等5人，涉嫌《貪污治罪條例》不違背職務收受不正利益，訊後各以20萬元至60萬元不等交保。

全案檢方今天偵結起訴，楊燕山等人在2019年3月至2020年6月間共經手64件工程發包案，「108年度流域綜合治理計劃」等18件工程案，總工程款為8000多萬元，9家承包廠商業者及幹部為求履約及驗收過程順利，在楊等簽核決行工程預算書及相關工程驗收後，即招待楊等5人，分別到理容KTV、酒店及私人招待所等處宴飲，找傳播妹及酒店女子陪侍喝花酒共16次，每次花費3萬至7萬元不等。此外，楊男並接受業者性招待5次。楊等5名公務員接受花酒及性招待共25萬餘元。

其中，林勇州涉及收賄，利用他對「106-108年度台中新社案」廠商得標後細部工作及委託測設監造案有分派權，向羅姓業者表示「方便的話拿些錢給他」，要求收賄，他前後向羅收取47萬元款項。此外，檢方並追查出他字2018年7月起，向業者妻子借用的帳戶，內有166萬餘元款項，他無法合理交代來源。

(中時 )