35歲吳姓男子不務正業靠行竊維生，在竹南、頭份偷走現金、汽車零件、娃娃機等，還曾在犯案過程中遭反鎖車內6小時，最後自行撬開天窗逃逸。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

35歲吳姓男子不務正業靠行竊維生，在竹南、頭份偷走現金、汽車零件、娃娃機等，還曾在犯案過程中遭反鎖車內6小時，最後自行撬開天窗逃逸，由於吳男居無定所，警方兵分多路埋伏多時，19日發現吳男前往追捕，吳男並坦承9起竊案，警方依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

苗栗縣警察局頭份分局頭份派出所於日前接獲多起竊案，鎖定35歲吳姓慣竊涉有重嫌，平日不務正業以竊盜維生，居無定所，近來涉及頭份、竹南地區各類竊案，包括竊取學校餐廳人員大衣內現金、汽車內零件及娃娃機竊案等，其中還曾在停車場未上鎖車輛行竊車內音響時，遭反鎖受困車內，受困車內長達6小時，最後撬開天窗後逃逸。

經警方布線查緝，並在吳男可能藏匿地點埋守數日，19日頭份派出所所長林煥然率警員唐郁栩執行巡邏勤務時，見路旁1名男子疑似吳姓男子，為避免打草驚蛇，先假裝沒看到後隨即急速迴轉上前盤查，吳男一見警方出現，立刻拔腿狂奔，並鑽進巷子逃跑，員警緊追不捨，追至死巷後順利將吳男逮捕，在其身上當場查獲查扣安非他命吸食器一組。

經詢問後，吳男坦承犯下竹南5起、頭份4起的地區住宅、汽車、娃娃機竊案等9件，警方訊後，將吳男依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，並建請地檢署聲請預防性覊押。

頭份警分局分局長何孟宗表示，竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，警察局一再要求受理到類似案件，均比照重大刑案積極全力偵辦，讓民眾安心。本案竊賊涉及多起竊案，其中汽、機車竊案部分則以鑰匙未拔或未上鎖之汽、機車為下手目標，藉此也呼籲民眾除做好防竊措施外，另無人在家時，門窗務必上鎖，左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方連絡，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

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(中時 )