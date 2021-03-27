新竹火車站出現一名中年的男子，先是跟蹤女高中生，逮到機會就跟女高中生說「我被社會背叛」、「今晚就要輕生的人」等語，接著要求女高中生幫他口交，不然就要拿刀捅對方肚子一起陪葬，女高中生將過程PO網，希望大家小心並揪出這名變態男子。

女高中在文章中表示，一名年約3、40歲的男子會出現在新竹火車站、電力公司的電腦補習班前，鎖定女高中生後，便會向對方說「我是一個被社會背叛的人，沒有人給我愛，妹妹妳人真的很好，我是個今天晚上就要輕生的人，要不是看在你這麼真誠可愛，我就從你肚子插下去，當我今晚的陪葬品了」。

女高中生將經歷PO網，避免有人受害（圖片截自IG）

不僅講話令人毛骨悚然，男子繼續說道，「妳可以幫叔叔一個忙嗎」、「妳是處女嗎」？接著要求女高中生幫他口交，女高中生拒絕後，男子不死心追問「看一下胸部」、「舔下面可以嗎」，男子不斷糾纏女高中生，直到一群男生經過，女高中生逮到機會，假裝是這群男生的朋友，趕緊拉住他們的手一起離開，才終於擺脫變態男子。

女高中生經歷讓家長們非常擔憂，警方也著手調查中，目前已經調閱監視器，且鎖定這名男子身分，根據了解，男子身上沒有攜帶刀械，會繼續追查是否有其他受害女子。

(中時新聞網)