北市北投區尊賢里里長潘同發，以自家後方鐵皮屋充當里民活動中心，違法申請補助，5年不法所得187萬餘元，檢察官起訴違反貪汙治罪條例中利用職務機會詐取財物罪，士林地院日前審結，因潘姓父子坦承犯罪，主動繳回犯罪所得予以減刑，2人均判處徒刑2年、緩刑5年，支付公庫40萬元，褫奪公權4年。

67歲潘姓老里長，自2003年起，擔任里長17年，並與41歲兒子以及孫子同住，潘明知住宅已經無空間供里民活動之用，還以自己里長身分與兒子簽下租賃契約，以此向區公所申請補助，並刻意在後方空地，搭建鐵皮違章建築，掛上「尊賢里里民活動場所」招牌，每月獲取2萬6400租金補助，父子2人均被控貪汙罪。

潘姓父子被控利用職務機會詐取財物後，潘同發去年12月23日已自行辭去里長職務，偵查中已主動繳回犯罪所得，依法予以減輕其刑，加上涉犯潘涉犯法定最低本刑為7年以上，合議庭考量，潘長期擔任里長，自籌經費照顧里內中低收入戶、獨居長者，以及發放獎學金鼓勵學子，都有感謝狀、活動照片為證，可見潘對里民服務不遺餘力。

合議庭以繳回犯罪所得予以減刑，再審酌情節顯堪憫恕，並以情輕法重予以減刑，考量潘無業在家，兒子從事產品銷售工作，經歷審判後應有所警惕，均予以宣告緩刑5年。

(中時 )