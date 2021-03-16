愛沙尼亞的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）人均感染率為全球第2高，總理卡拉斯（Kaja Kallas）今天說，她也驗出陽性反應，但目前感覺不錯，將透過網路繼續履行職務。

愛沙尼亞面臨病床與醫護人員短缺問題，由於醫療保健系統不堪負荷，政府上週宣布部分地區封城。

卡拉斯在推特表示：「今晚我驗出對COVID-19呈陽性反應。我將持續待在家中，直到康復為止。」

她又說：「幸運的是，電子愛沙尼亞（e-Estonia）可讓我在線上持續履行政府機關的所有任務。請大家保持健康！」

愛沙尼亞政府發布的另一則聲明提到：「卡拉斯輕微發燒，但沒有其他症狀，大致覺得狀況不錯。」

43歲的卡拉斯稍早在與確診者密切接觸後，自我隔離了10天。她是在隔離期間快結束時的11日接受採檢，但檢驗結果都是陰性。

法新社根據官方數據所做的統計顯示，過去14天來，愛沙尼亞目前每10萬人有1448人確診，感染率為繼捷克之後全球第2高。

愛沙尼亞人口130萬，染疫死亡率為全球數一數二高。醫療保健系統現在處在第2階段的緊急狀態，準備進入最高的第3階段，讓病床與醫護人員短缺的醫院減少非緊急治療。

(中央社)