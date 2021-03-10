社群軟體TikTok抖音9日出現一部影片，透過影片中可見一名男子站在信義警分局的警車旁，並將兩手背在後面，接著竄入駕駛座中，短短15秒的影片在網上掀起熱議。對此，信義警分局9日晚間緊急回應，指出當時警員巡邏遇上燈號異常，影片中的男子為旁邊KTV的安管人員，湊巧具有修車專長幫忙修車，並非犯人。

據了解，社群軟體TikToK於9日間流傳一部15秒影片，影片中一名身穿黑衣的男性站在信義分局的巡邏車旁，將雙手背在身後，下一秒就逕自打開駕駛座的車門入內查看。而因影片拍攝角度的關係，不少網友紛紛質疑，這難道是警方押解犯人未上銬，甚至還讓犯人闖入警車？

對此，信義警分局9日晚間緊急回應，警方指出，昨日凌晨1時許，警員前往轄區的某處KTV巡邏，而停車在路邊時發覺巡邏車燈號有些異常，湊巧該KTV的安管人員具有修車專長，才上前協助維修，湊巧被民眾目擊拍影片PO上網，更因角度造成誤會，呼籲民眾別以訛傳訛。

此外，上傳該影片的抖音使用者也將影片下架，並發出澄清影片，該使用者指出，「有關稍早發的警車影片，在此澄清說明，我與朋友本身在車廠上班，因警察跟我們說巡邏車車頂警示燈號異常，故我朋友才打開門探入車內查看原因，因好玩而拍抖音影片，沒想到造成這麼大的風波，在此跟警察與社會大眾道歉。」

(中時新聞網)