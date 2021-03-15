竹北東興圳整體景觀再造計畫第二期接續工程，3個景觀營造工區同步施工，縣長楊文科（左）期許工程如期如質完成。（羅浚濱攝）

竹北東興圳整體景觀再造計畫第二期接續工程，將在6月底前完工！承包廠商15日完成前置測量作業後，汾陽堂、公3公園及民俗公園3個景觀營造工區同步進場施，縣長楊文科期許工程如期如質完成，讓打造具有文化意涵的城市優質公園目標達陣。

工務處長林鶴斯指出，東興圳第二期工程將呼應傳統建築設計、保留現地豐富植栽生態，並設計出「因地制宜」的景觀設施，如汾陽堂修繕附屬建築將再利用為活動空間，前方綠地廣場將有380平方米的廣場舖面和人行道，讓鄰近的興隆國小有安全的通學步道。

文化局長李安妤進一步說明，汾陽堂是1950年代台灣典型的農村合院，規模為一堂二橫，汾陽堂附屬建築整修完工後，正身維持郭氏族親祭祀與展示郭氏族親遷移來台辛勤的開墾歷史，重現過去農村家庭生活情境外，左右橫屋及附屬建築將公開徵求委託經營管理，讓歷史建築活化利用。

舊名為「番仔寮」的公3公園，內有清代原住民與漢人交界的土牛溝遺址，也是東興圳進入六家地區的分水汴，將保留原有景觀石橋，加設水井及水循環系統穩定水源和水質，並利用原有地形與植栽設置生態島，增加動植物多元化棲地。

李安妤說，社區居民對公3公園有高度認同及熱情，曾參與水汴頭修景示範及堤頂綠美化活動，原住戶也熱心提供過去水汴頭的照片作為復舊參考，民俗公園則規畫整修既有水圳，留做通洪空間，並設置人行及車行橋，供民眾及學區師生使用，3個工期限期6月完工，驗收後預計8月開放。

(中時 )