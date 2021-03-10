三寶片曝光！台中警突有感就開車門 女車友險摔成豬頭（民眾提供／蘇育宣翻攝）

一名女網友在臉書上怒控，8日上午騎車行經台中市潭子區時，一台停在路邊的警車突然直接打開車門，險險害她被擊落，所幸因她反應快速並未受傷，事後女網友也氣得大罵根本是，「警界三寶」。對此，大雅警分局潭北所所長回應，將會加強訓練警員。

一名女網友8日在個人臉書上發出一段影片，透過影片中可見，女網友騎在機車道，前方右側路邊臨停著一台警用巡邏車，未料，就在女網友騎車經過警車的瞬間，駕駛座車門突然向外推，險險把她撞到在地，所幸女網友反應靈敏，往左方閃過才未釀災。

女網友險象環生，將車停在前方路邊，並憤怒地朝後方的員警大罵，「太誇張了吧，吼」、「門這樣開太誇張了吧」，剛剛險釀禍的男警也趕緊向前致歉，只見男警笑著回說，「喔好啦好啦」、「我後面看到好像沒有車的感覺啦」，女網友再次質疑，巡邏車連警示的雙黃燈都沒開，警員則回應，「好啦好啦我改進」。事後女網友將行車紀錄器發在個人臉書上，怒嗆這位警察實在是「警界三寶」。

對此，台中大雅警分局潭北所所長出面回應，所內的詹姓警員8日在現場執勤，當時準備下車進行巡簽，但卻未依規定執行兩段式開門，雖然並未釀成事故，但造成社會觀感不佳，防止相關事件重演。

(中時新聞網)