日人中澤祥基（中澤）和妻子呂美智（呂女）捲款潛逃，日本警視廳發現夫妻躲藏台灣，協請刑事局國際科緝拿2人，警方發現中澤因想回日本，2018年4月16日，先至移民署繳納1萬元逾期居留金，先申請搜索票，4天後收網逮人，警方在夫妻倆住處搜出琳瑯滿目近百件精品，查扣物品多到塞不進電梯，光清點就出動10多名警力，夫妻倆豪奢行為令警方瞠目結舌！

刑事局國際科警方掌握中澤以「觀光」名義來台，和呂女躲藏在台灣4年過著豪奢生活，因想念日本家人，加上認為風頭已過，才前往移民署繳納萬元逾期居留罰金，警方研判中澤應打算潛逃出境，於是通知三協派代表來台作筆錄，並同步申請搜索票，會同仁武分局、基隆警局警方，4天後逮捕中澤、呂女及其妹妹3人，才揭開夫妻倆在台驚人的洗錢豪奢行為！

根據警方估算，丈夫中澤祥基每月開銷約新台幣20萬元，「前妻」呂美智開銷更高達60萬元。（圖／本刊繪圖組）

警方在中澤夫妻鳥松區透天電梯豪宅處所逐樓逐房執行搜索，發現中澤夫妻非常識貨，國際各大品牌包括LV、Channel、Coach、Hermes、Prada、BOTTEGA VENETA及 Swarovski等琳瑯滿目的名牌皮包、皮件、鑽飾、行李箱，以及百達翡麗、伯爵和勞力士等14支約市價4000萬台幣的名錶，還有數個改運紫水晶，近百件精品一度多到透天電梯一次塞不下，還得分多次運送，並動用10多名警力清點搬運，再一一列冊點收。

本刊調查，中澤夫妻除買名牌包、錶過著貴婦、帝王般的享樂生活外，呂女還以妹妹名義，一口氣以1200萬元買下美術館附近一間大樓房產，再以200萬買下三民區一間套房，夫妻倆狡兔三窟，增置房產做為日後警方查上門的藏身處。

「高市不動產仲介商業同業公會」監事會召集人鄭啟峰指出，呂女所購的三處房產，其中美術館區位在市中心蛋黃區，透天厝周圍有學區和公園，地段好，三民區套房則因有不少外地客，租人或自住都非常方便，3處房產易賣高價也易脫手，可說投資眼光相當精準。

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(中時新聞網)