女網友在臉書上抱怨，隔壁病床的情侶天天激戰，讓她快要崩潰。(圖取自爆怨公社)

生病不舒服住院，竟還要忍受這種事？一名女網友崩潰表示，自從隔壁病床的病人入住後，每天都會和陪病者發出奇怪的聲音，兩人是一對年輕情侶，這樣的情況已嚴重影響到她的休息品質，更忍不住抱怨，女方發出的聲音相當不悅耳，「有點粗，嚴重的傷害了我的耳朵」，更表示可以花點小錢到旅館，不要在醫院影響別人。

「請不要把您的室友當塑膠好嗎！」原PO昨(15日)在臉書社團爆怨公社，上發文表示，她入住內科病房，日前隔壁病病床住了一位新病人，他和陪病者兩人是情侶，每天都會在病床上發激戰，最近還轉換戰場，跑到浴室去求刺激，讓她相當崩潰，「我沒有重聽，但我也很不想聽，因爲您的聲音有點粗，嚴重的傷害了我的耳朵」。

原PO更表示，其實可以請4小時的假外出，更給出建議，直說醫院附近有很多旅館，拜託對方花點錢去享受，地點不要選在醫院，「若您真的很喜歡醫院場景、喜歡刺激，有單人房可以選擇，我們會很感恩您的」。

貼文發出後不少網友看傻，紛紛給出解決之道，「播大悲咒反擊」、「去護理站說隔壁床的好像呼吸困難！」、「下次不妨放往生咒試試」、「按呼叫鈴，跟護士說這邊有人發騷要打針！」、「用手機放A片開到最大聲，只要你不尷尬，尷尬的就是別人」，另外，就有人分享，「以前孩子住院我也遇過隔壁床父母實況戰鬥的，然後我故意起來弄袋子的聲音，他們馬上停止嬌喘聲，我是不是很壞啊」。

(中時新聞網)