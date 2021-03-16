一名人妻昨(15日)在臉書上發問，她害羞的說，最近想和老公到汽車旅館「放鬆」一下，體驗不同的氛圍，不過家中只有摩托車沒有汽車，讓她相當困惑，「騎車進汽旅會不會很奇怪」，貼文發出後網友們紛回應，騎車進去已經不稀奇，更指出「走路去也行」。

人妻在臉書社團爆廢1公社上發文表示，她和老公一時興起，決定換個地方恩愛一下，於是兩人決定到汽車旅館放鬆，「氛圍跟在家肯定不一樣」，不過人妻害羞地說，家中沒有買汽車只有摩托車，擔心引來側目的她羞問，「騎車進汽旅會不會很奇怪？」

貼文發出後不少網友替原PO解答，表示騎摩托車進去一點也不奇怪，甚至連走路進去都可以，「我還有騎腳踏車進去過的，當時環島找了汽旅睡覺」、「騎車，步行進去都可以啊！」、「都可以啊，有錢才不管妳怎麼進去」、「我還走路進去欸」，另外，有櫃台人員分享，「以前曾擔任過汽旅的值班人員，客人一男一女溜滑板進來，還問我可不可以，當然可以啊!之後手牽手兩人一腳一腳滑進去，真是帥」。

此外，還有網友分享，騎車去汽車旅館一點也不奇怪，櫃台人員反而比較擔心單人入住的房客，「騎車去不會怪，不要一個人騎車進去就好，我之前自己騎車進去休息三小時，櫃台一直以為我要輕生，大概每10~20分鐘就打電話進來關心」。

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