IKEA敦北店營業23個年頭，日前突宣布將在4月26日熄燈，讓大批民眾不捨。IKEA家具商品價格透明化，布置風格深受國人喜愛，就有網友好奇，和傳統家具行比起來，IKEA的存在是否讓傳統家具行面臨威脅，貼文發出後引起討論，就有網友指出，「如果想買低價家具，有二手家具行可以挑到更高品質的，用價錢來看，二手家具行品質根本把IKEA壓在地上打」。

有網友在PTT上以「IKEA有讓傳統家具行業受到威脅嗎」為題說明，他從未踏進過家具行，有2個原因，「第一是因為不知道行情，第二點也是沒有勇氣進去」，說明自己只有在網路上買過木板桌和電腦椅。

但他觀察到，只要去逛IKEA幾乎都是滿滿的人潮，結帳也需等待一段時間，而且他發現顧客不單單只是年輕人，「還蠻多一家老小去逛，商品是連中年人都會下手買的」，這讓原PO好奇，「當然頂級有錢人的市場肯定不受影響，那家具界中低端的市場，有被這些賣場吃光光嗎？」

但另一派網友則力挺傳統家具行，認為影響不大因為大多人是去閒逛、吃飯，「沒有，IKEA家具其實很貴」、「我去IKEA買棉被枕頭跟小桌子的使用經驗都很差，只對食物滿意」、「傳統傢具的用料不是IKEA能比的」、「IKEA我都去看設計跟找靈感」、「至於品質部份，低價家具有二手家具行可以挑更高品質」。

貼文發出後有網友認為IKEA的確佔優勢，「買IKEA很好啊，價格透明就是爽」、「早就不去什麼傳統家具行了，IKEA設計感好價格又透明」、「傳統家具就是貴又醜，只會注重沙發床墊」、「去過傳統家具，詢價一輪就怕了」。

(中時新聞網)