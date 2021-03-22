營業逾70年的老字號餐廳銀翼，近來發生違規使用、勞資爭議等問題，也因疫情衝擊影響生意，如今又爆出經營糾紛，銀翼與前總經理藍隆盛有民、刑事官司。其中，銀翼向藍隆盛求償840萬元的民事訴訟，台北地院今開庭，董事廖鳳嬌也現身旁聽，庭後氣得向記者表示藍實在太可惡，已經將藍開除。

銀翼的律師今指出，銀翼最初有多名股東，藍隆盛2019年邀廖鳳嬌集資買下其他股東出資額，再將部分股權轉賣給廖鳳嬌及指定之人，這從公司變更登記的資料就可以看到，銀翼曾短暫是1人公司；而藍隆盛向其他股東買股權的錢，竟是挪用公司840萬元來支付，再賣給廖鳳嬌等人，因此向藍求償這筆錢。

藍隆盛的律師則說，銀翼一開始有5至6位股東，有些人年紀大了想退休，但藍隆盛想繼續經營，因此將公司重組，840萬元是2019年間公司清算時返還股東的出資額，都有會議紀錄為證。

由於銀翼方否認公司曾經清算，要求對方提出資料證明840萬元的支付經過，藍隆盛的律師也否認有邀廖鳳嬌共同出資等事實，法官諭知雙方各自提出事證，定5月28日上午再開庭。

銀翼前身是空軍新生社飲食部，1949年隨著國民政府遷台，隸屬空軍新生社，後改制為民營，主打古老傳統的川、揚菜系，本來是專門招待空軍將領的銀翼餐廳，店名以空軍軍徽上翱翔高空的銀色雙翼為名，故取名「銀翼」。餐廳因涉及樓層違規使用，去年8月一度停業，申請使用執照變更後，又於10月中悄悄復業。

(中時 )