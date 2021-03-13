原PO貼出10年在旅展買的住宿券。(圖取自爆怨公社)

佛心店家，下次還要再來！一名網友表示，日前在整理家中時，翻到一張10年前在旅展購買的住宿券，地點位於清境農場某民宿，沒想到他致電老闆後，對方毫不猶豫答應讓這張券照常使用，且不必另外補價差還附贈餐點，讓原PO大讚太佛心，直說下次絕對還會再光顧。貼文發出後不少網友羨慕，並誇讚，「立馬放入口袋名單！」

男網友今(13日)在臉書社團爆怨公社發文表示，日前在家中整理時，翻到一張10年前於旅展購買的民宿住宿券，共花了1800元，內容除了住宿外，還包含4份早餐和4份下午茶，原以為過期只能作罷，沒想到老闆得知後，竟答應不必補價差，還讓他兌換了2份早餐和下午茶。

這讓原PO相當意外，「10年前旅展購買的住宿券無使用期限，當初購買1800元，現在房價就不只了，真的是買到賺到」，原PO也分享實際前往住宿後的體驗，「房內舒適乾淨，有免治馬桶和大浴缸 ，大電視(約5O吋以上)還有的超軟的床，離清境農場近，山莊往下走附近有便利商店和鹹酥雞的攤，還有專屬的停車位」，讓他滿意的說下次還要再光顧。

店家佛心舉動，得到大批網友讚賞，「厲害！好美的旅店」、「沒叫你補價差真好」、「真的碰到佛心店家」，還有網友哀嚎，自己碰到同樣情況和原PO卻是不同結局，「太佛心了，我買雲x的，現在要貼一萬才能住」。不過也有一批網友歪樓，認為原PO能找10年前的票券值得佩服，「強的是你這張可以留10年耶」、「能保留10年票券才令人佩服！」。

民宿內的設備讓原PO相當滿意。(圖取自爆怨公社)

原PO開心拍下民宿內的設備，除了大讚滿意外還表明下次絕對會再光顧。(圖取自爆怨公社)

(中時新聞網)