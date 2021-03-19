1999年當時23歲的男子丁冠倫闖進民宅性侵女屋主，他犯後逃亡海外，去年新冠疫情期間返台被逮，歷審認定丁男犯案時觸犯的唯一死刑《懲治盜匪條例》之強劫性交已廢止，改依《刑法》強盜性交罪將他判刑13年，最高法院駁回上訴定讞。

少年時就犯下多起竊盜案的丁男，1999年10月11日凌晨2點在新北市永和區一處住處，見2樓窗戶未關，認有機可乘，他攀爬至陽台再踰越窗戶侵入住宅內，在著手翻找財物時，當時在臥房內睡覺的女屋主，突然醒來誤以為是她的兒子，就叫喚其名字。

丁男聽到聲音後，就用手摀住伊的女屋主，問她要不要命並要她交出財物，她表示只有500元，丁男見財物太少未拿取，竟起色心喝令她脫去衣物，女屋主深恐小孩遭不測只好屈從，丁男性侵後逃逸，檢方起訴後，丁男在審理期間出境逃亡，2001年遭通緝。

一、二審都認為，丁男犯案時的懲治盜匪條例第2條「強劫而強制性交罪」法定刑為唯一死刑，但他返台接受審判時，該特別法已廢止無法適用，改依普通刑法強盜強制性交罪究責。

歷審指出，丁男惡性重大，嚴重危害社會治安，且被害人不願到庭表示意見時，仍表示丁的犯行對她與家人均造成很大傷害，不願意再回想此事，希望可處他極刑，他犯罪情節均屬極重，但考量他被緝獲後坦認犯行，將他判刑13年，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )