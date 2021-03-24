新北市三峽區林姓整復師在工作室為民眾刮痧、整骨治療，未料他卻藉機按壓女客人的下體、胸部，甚至指侵，其中有女客人因在網上訴苦，意外找到同樣遇害的女子，雙方互加好友，挺身而出報警求助，3名女子陸續對林男提告，新北地院近日依利用醫療權勢猥褻和性交罪，判處林男3年2月徒刑，全案可上訴。

判決書指，林男2019年經營整復體態調整工作室，A女去年2月間在臉書社團「愛北大」看到林男有幫忙按摩，便前往體驗，未料林男卻趁機以手掌搓揉她的胸部，並隔著外褲按壓她的下體，雖然A女察覺有異，但林男仍用話術辯稱是在喬骨盆，A女不疑有他，隔月又再度前往按摩，林男請A女換上寬鬆衣物後，又再次用手掌搓揉她的胸部，甚至將她一腳折起，林男趁機伸手撫摸下體，性侵得逞。

不僅A女受害，B女、C女去年6月間向林男預約整骨，未料林男又用相同手法，搓揉胸部、指侵得逞。事後有網友在臉書發文指「我的女性朋友在北大遇到一個男按摩師，被碰胸部」，A女見狀留言，同樣遭林男猥褻的C女也回覆A女，2人互加好友，決定相約報案對林男提告。

法院審理時，林男辯稱沒有對A女、B女性侵，僅有按壓她們大腿內側，而自己未幫C女按摩，不過3女陳述前後一致，未有出入，一致證述林男慣用的犯罪手段，加上3人皆有對家屬訴苦，期間出現哭泣、驚嚇等情緒不等反應，足認3人有被性侵、猥褻事實。

法官認為，林男利用診治機會，對3女猥褻、性交，欺騙3人對其治療之信任及尊重，意圖不軌，顯欠缺尊重他人對身體自主權利的觀念，造成3女難以磨滅的陰影，影響社會治安，且事後未與3女達成和解，顯無悔意，犯罪態度不佳，判處3年2月徒刑。

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(中時 )